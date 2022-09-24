تخريج المشاركين في معسكرات جائزة الحسن للشباب المستوى الفضي

الوكيل الاخباري- احتفل برنامج جائزة الحسن للشباب بتخريج 34 شابا وشابة، الذين شاركوا في معسكر المستوى الفضي، الذي عقده البرنامج الدائم في مدينة البتراء.

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ووفقا لبيان الجائزة، اليوم السبت، اشتمل البرنامج التدريبي الذي استمر 3 ايام، الذي طبقت فيه جميع اجراءات السلامة العامة والتعليمات الصحية بإشراف الخدمات الطبية الملكية، على تدريب المشاركين على الاسعافات الاولية.



كما اشتمل على محاضرة توعوية عن اخطار المخدرات والتدريب على مهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة، إضافة الى زيارة قلعة الشوبك وتنفيذ مسير طويل في البترا، واجتياز محطات تدريبية مختلفة لاكتساب مهارات التفكير الايجابي واكتساب معلومات وطنية من تاريخ الوطن، كما تم تحضير الطعام والطهي الخلوي في الصحراء للاعتماد على النفس والتعايش مع البيئة.



وبحسب البيان، خضع المشاركون إلى تقييم مواضيع التدريب والقدرة على التحمل والقيادة والعمل الجماعي، واجتازوا جميع المتطلبات من النشاط الخارجي بمستوى متميز.