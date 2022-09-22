تخريج دورة فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للأطباء في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- اختتمت دورة فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للأطباء رقم /2، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية والتي تنظمها ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات وآمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن عزام الرواحنة.

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وأكد مدير عام الخدمات الطبية اعتزازه وفخره بعقد مثل هذه الدورات لما لها من مساهمة فعالة في تأهيل ضباط وأطباء الخدمات الطبية إدارياً واستراتيجياً، فمشاركة هؤلاء النخبة من الأطباء المتميزين في مجالاتهم المختلفة تعكس خبرتهم ومعرفتهم بما يسهم في الاستفادة منها.



وقال آمر الكلية: "إن الدورة تضمنت أبرز المواضيع التي تشمل التفكير القيادي والإداري وتطوير استراتيجية الموارد البشرية"، مشيراً الى دور الخدمات الطبية الملكية التي ستبقى منارة من منارات المملكة التي نعتز ونفتخر بها وبخبراتها وبكفاءاتها الطبية العسكرية، وأن الدورة تضمنت تدريباً على عدة موضوعات أهمها الأمن الوطني ومفاهيمه الأساسية وعناصر قوة الدولة والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني، إضافة إلى مفهوم فن القيادة وموضوع الإدارة الاستراتيجية ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومهارات التواصل، وغيرها من الموضوعات التي تخدم مفاهيم الأمن الوطني.