تخريج عدد من الدورات في معهد اللغات العسكري

الوكيل الإخباري - اختتم في معهد اللغات العسكري، اليوم الخميس، دورات اللغة الإنجليزية للمستوى التأسيسي والمتوسط للضباط وضباط الصف رقم 4/2022 ودورة الخدمات الطبية الملكية الخاصة، بحضور آمر المعهد العقيد الدكتور صالح الخلايلة والعقيد رايان كوفمان وعدد من ضباط وضباط صف الجيش الأميركي من مرتبات مركز التدريب المشترك الذين شاركوا بالتدريب اللغوي.

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وتعد هذه الدورات من الدورات المكثفة في معهد اللغات، حيث يتلقى فيها الدارس مواضيع متنوعة تتناسب مع مستواه اللغوي على مدى 6 أشهر وبواقع 670 ساعة تدريبية، ويمارس الدارس في هاتين الدورتين مهارات اللغة الإنجليزية (المحادثة، الاستماع، القراءة، الكتابة) بشكل يومي من خلال تمارين مخصصة لهذه الغاية، إضافة إلى ممارسة المحادثة مع متحدثي اللغة من الجانب الأميركي، بهدف تحسين وتطوير النطق والمخزون اللغوي للطلاب والتعرف على الثقافة الأميركية.



وهدفت الدورة الخاصة بمرتبات طاقم التمريض في الخدمات الطبية الملكية إلى تحسين وتطوير المستوى اللغوي للمشاركين، وبما يلائم العمل في المجال الطبي، وعقدت الدورة التي استمرت لمدة شهر بنظام المحاضرات الوجاهية وعن طريق الاتصال المرئي (عن بعد) وبما يضمن سير العمل في أقسام القطاع الطبي العسكري.



يذكر أن معهد اللغات العسكري يعقد 5 دورات في اللغة الإنجليزية، وهي دورات اللغة الإنجليزية للمستوى التأسيسي والمتوسط والمتقدم، ودورة اللغة الإنجليزية المكثفة لحملة شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، ودورة الترجمة التي تتضمن مواضيع عسكرية، دبلوماسية وقانونية، إضافةً إلى استخدام أداة الترجمة باستخدام الحاسوب (SDL Trados Studio)، كما يُدَرّس المعهد 7 لغات أخرى ضمن جناح اللغات الأجنبية، وهي اللغات الألمانية، والإسبانية، والتركية، والصينية، والفرنسية، والعبرية، واليونانية واللغة العربية لغير الناطقين بها.