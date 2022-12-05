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الإثنين، 05-12-2022 06:39 م

تخريج كوكبة من كلية سلاح الجو الملكي بالجامعية التقنية

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الوكيل الاخباري - احتفلت كلية سلاح الجو الملكي الجامعية لتقنية علوم الطيران، اليوم الإثنين، ‏بتخريج كوكبة من الضباط بتخصصي علوم الطيران والمراقبة والملاحة الجوية، ‏بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد ‏فتحي حياصات وأعضاء الهيئة التدريسية.‏

وقال قائد العميد الركن حياصات في كلمة له: “إن فتح باب التجسير لخريجي كلية ‏الملك الحسين الجوية واستكمال حصولهم على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم ‏ممن تخرجوا سابقاً، يعد خطوة مهمة في مسيرة التطور الجامعي للكلية حيث سيفتح ‏لهم آفاق جديدة في سوق العمل بعد التقاعد”‏‎.‎

وأشاد حياصات بجهود كلية سلاح الجو الملكي الجامعية لتقنية علوم الطيران ‏وأعضاء الهيئة التدريسية في تقديم تعليم تطبيقي وتقني عالي الجودة وتوفير بيئة ‏منافسة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار والبحث والتطوير والريادة‎.

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