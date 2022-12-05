تخريج كوكبة من كلية سلاح الجو الملكي بالجامعية التقنية

الوكيل الاخباري - احتفلت كلية سلاح الجو الملكي الجامعية لتقنية علوم الطيران، اليوم الإثنين، بتخريج كوكبة من الضباط بتخصصي علوم الطيران والمراقبة والملاحة الجوية، بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات وأعضاء الهيئة التدريسية.
وقال قائد العميد الركن حياصات في كلمة له: “إن فتح باب التجسير لخريجي كلية الملك الحسين الجوية واستكمال حصولهم على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم ممن تخرجوا سابقاً، يعد خطوة مهمة في مسيرة التطور الجامعي للكلية حيث سيفتح لهم آفاق جديدة في سوق العمل بعد التقاعد”.
وأشاد حياصات بجهود كلية سلاح الجو الملكي الجامعية لتقنية علوم الطيران وأعضاء الهيئة التدريسية في تقديم تعليم تطبيقي وتقني عالي الجودة وتوفير بيئة منافسة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار والبحث والتطوير والريادة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة