تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من اليوم السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول المقبل، بنسبة تراوحت من 5 - 35 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم السبت، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقا وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعيا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.



وأضاف أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.



وأشار إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق، مشددا على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسا لشراء السلع وبيعها.