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الثلاثاء، 28-02-2023 05:24 م

تخفيض اسعار الديزل وتثبيت اسعار الكاز والبنزين

بنزين محروقات وقود1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الثلاثاء الموافق 28 شباط اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آذار المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على  كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر مادة الديزل  بمقدار (10) فلسات، ليصبح سعر بيع الديزل في شهر آذار  (810) فلس/ لتر بدلاً من (820) فلس/ لتر ، وثبات سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) عند (945) فلس/ لتر  للبنزين (90) و( 1185) فلس/لتر للبنزين (95).

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلس/ لتر وذلك استناداً الى التوجيهات الملكية السامية، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

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