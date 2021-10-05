تدريب لمرتبات الأمن العام حول ضمانات المحاكمة العادلة

الوكيل الاخباري - نظّم مركز العدل للمساعدة القانونية، بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ورشة تدريبية حول ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة.



وشارك في التدريب، على مدى يومين، 22 ضابطًا من مرتبات مديرية الأمن العام في مختلف إدارات المديرية، وشملت إدارة حماية الأسرة والأحداث، وإدارة الأمن الوقائي، والمراكز الأمنية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التنفيذ القضائي، وإدارة الشرطة النسائية، وفق بيان صادر عن مركز العدل، اليوم الثلاثاء.

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