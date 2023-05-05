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الجمعة، 05-05-2023 07:46 م

تدريب مهني المفرق يطلق حملة للتوعية والإرشاد المهني

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الوكيل الاخباري - أطلق معهد التدريب المهني في محافظة المفرق حملة التوعية والإرشاد المهني في مدارس لواء قصبة المفرق .

وقال المعهد في بيانه اليوم، إن الحملة جاءت ضمن برنامج التوعية والإرشاد المهني التي يقوم بها العاملون في المعهد لتوعية الشباب والشابات بأهمية التدريب المهني في ظل الظروف الاقتصادية وفرص العمل المتاحة في سوق العمل وتشجيعاً لهم للتوجه إلى قطاعات التدريب المهني بمختلف البرامج التدريبية .

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