فيديو صادم في محكمة تركية يُظهر مدير فندق يفر من الحريق دون تحذير النزلاء

وكان الحريق قد اندلع في يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفر عن وفاة 78 شخصًا، معظمهم لقوا حتفهم وهم نائمون داخل غرفهم بعدما حاصرتهم النيران والدخان.
الفيديو الذي عُرض داخل المحكمة، التي نُقلت إلى صالة رياضية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتهمين وذوي الضحايا، أثار موجة من الغضب والحزن في أوساط الحضور، إذ أظهر آراس وهو يغادر مسرعًا دون أن يطرق أبواب الغرف المجاورة أو يحاول تنبيه الآخرين للخطر الداهم.
وتستمر المحاكمة وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المتسببين في الكارثة، وسط تساؤلات عن إجراءات السلامة داخل الفندق وتقصير الإدارة في حماية الأرواح.
➡️03:32 Otel müdürü odasından çıktı
➡️03:33 Otelin yandığını anladı odaya geri döndü
➡️03:34 Ailesini alıp, eşyalarını da toplayarak odadan hızla uzaklaşıyor ve otelden kaçıyor pic.twitter.com/FAFOYNZOYJ
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