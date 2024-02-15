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تراجع التعديات على الغابات في عجلون

الخميس، 15-02-2024 05:43 م

تراجع التعديات على الغابات في عجلون

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الوكيل الاخباري - ساهمت الإجراءات الرقابية المكثفة والخطط الاستباقية التي اتخذتها مديرية زراعة عجلون، وتفعيل برنامج المناوبات، في تراجع نسبة التعديات على الثروة الحرجية بنسبة تزيد على 80 بالمئة مقارنة بما كان يسجل سابقا.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كوادر المديرية وبايعاز من وزير الزراعة، تولي اهتماما كبيرا للمحافظة على الغابات وتشديد الرقابة لحماية الثروة الحرجية وعدم التهاون مع أي معتدِ، ومراعاة خصوصية المحافظة وطبيعة تضاريسها الصعبة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة للحفاظ على الغابات .

 

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