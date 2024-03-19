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الثلاثاء، 19-03-2024 11:06 ص

تراجع الطلب على الخضار والفواكه في السوق المركزي خلال أول أسبوع من رمضان

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكد مدير السوق المركزي للخضار التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة ، انخفاض الحركة الشرائية والطلب على الأصناف من الخضار والفاكهة في الأسبوع الأول من رمضان.اضافة اعلان


وأضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن الأسعار مستقرة لغالبية الأصناف المحلية والمستوردة من الخضار والفواكه في ساحات السوق.

وأشار إلى أن بعض الأصناف التي شهدت ارتفاعا مؤخرًا انخفضت خلال اليومين السابقين، مثل الباذنجان الكلاسيك حيث انخفض سعره من دينار إلى 70 قرشا، والثوم الأخضر المحلي متوفر بسعر من 60 قرشا إلى دينار، والخيار مستقر بسعر يتراوح بين 30 قرشا الى نصف دينار للكيلو.

وبلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى ساحات السوق المركزي من الخضار والفاكهة نحو 17808.938 طنًا خلال الأسبوع الأول من رمضان.

 




 

 


 

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