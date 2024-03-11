قبل رمضان .. تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة لسوق الخضار المركزي اليوم الاثنين 3567.941 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 309.916 طن.



ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، استقرت غالبية أسعار وكميات الاصناف من الخضار قبل شهر رمضان المبارك مع ارتفاع طفيف بسعر الكوسا بفارق 5 قروش عن اليوم السابق حيث بلغ سعر الكيلو اليوم بين 40 و 60 قرشا .

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وبلغ سعر البندورة بين 7 و 17 قرشا للكيلو والخيار بين 30 و 60 قرشا للكيلو ، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو .

وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :



