الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

النواب: نتابع قضية المعلمين المحالين للتقاعد المبكر

تحذير أمني للأردنيين

تربية الزرقاء لـ الوكيل: تشكيلات جديدة للطلاب في مدارس منطقة جبل طارق

دائرة الأحوال المدنية: حملة توعوية ترويجاً لخدماتها الالكترونية

الطاقة: لن نتهاون مع محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للأردنيين

اجراءات من وزارة التربية والتعليم بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

اصابات بحادث سير بين 5 مركبات على طريق إربد عمان

الصحة: 5-6 آلاف حالة عقر كلاب في الاردن سنويا

وزير الداخلية: قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

الأحد، 31-10-2021 11:25 ص

تربية الزرقاء لـ الوكيل: تشكيلات جديدة للطلاب في مدارس منطقة جبل طارق

41934_large (1)


الوكيل الإخباري- خاص- قال مدير تربية الزرقاء الأولى في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد بني أحمد إن المديرية تنظر بإعادة تغيير تشكيلات مدرسة الجاحظ الثانوية الشاملة للبنين ومدرسة جبل طارق الأساسية للبنين.

اضافة اعلان


وأوضح بني أحمد اليوم الأحد في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن مدرسة الجاحظ منذ عام 1999 قائمة على نفس التشكيل وهي من الصف الرابع إلى التوجيهي ولكن المديرية الآن بصدد تحويلها من الصف التاسع إلى التوجيهي، ونقل الصفوف من رابع إلى ثامن إلى مدرسة جبل طارق الأساسية للبنين في حال إقرار التشكيلات الجديدة من قبل وزارة التربية والتعليم.


وأكد أن 11 غرفة صفية في مدرسة جبل طارق الأساسية للبنين في طور الاستلام أي أنها جاهزة لاستقبال الطلبة، موضحا أنه سيتم تغيير التشكيلات نهاية العام الدراسي 2021-2022 على أبعد تقدير في حال وافقت الوزارة على ذلك.

 

وجاء ذلك استجابة لشكوى وصلت "الوكيل الإخباري" من أحد أولياء الأمور في مدرسة الجاحظ تفيد باكتظاظ الطلبة في المدرسة وتطالب بحل مشكلة جمع الطلبة من الصف الرابع الأساسي إلى التوجيهي في فترة واحدة.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وجيه

وزير النقل والسفير القطري يبحثان العلاقات الثنائية

9202124132324164353805

تحذير أمني للأردنيين

53648_large

دائرة الأحوال المدنية: حملة توعوية ترويجاً لخدماتها الالكترونية

download

الطاقة: لن نتهاون مع محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للأردنيين

10202127141653322000047

اجراءات من وزارة التربية والتعليم بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

download (40)

مبيعات مهرجان الرمّان في إربد تجاوزت 350 ألف دينار