تربية الزرقاء لـ الوكيل: تشكيلات جديدة للطلاب في مدارس منطقة جبل طارق

الوكيل الإخباري- خاص- قال مدير تربية الزرقاء الأولى في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد بني أحمد إن المديرية تنظر بإعادة تغيير تشكيلات مدرسة الجاحظ الثانوية الشاملة للبنين ومدرسة جبل طارق الأساسية للبنين.

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وأوضح بني أحمد اليوم الأحد في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن مدرسة الجاحظ منذ عام 1999 قائمة على نفس التشكيل وهي من الصف الرابع إلى التوجيهي ولكن المديرية الآن بصدد تحويلها من الصف التاسع إلى التوجيهي، ونقل الصفوف من رابع إلى ثامن إلى مدرسة جبل طارق الأساسية للبنين في حال إقرار التشكيلات الجديدة من قبل وزارة التربية والتعليم.



وأكد أن 11 غرفة صفية في مدرسة جبل طارق الأساسية للبنين في طور الاستلام أي أنها جاهزة لاستقبال الطلبة، موضحا أنه سيتم تغيير التشكيلات نهاية العام الدراسي 2021-2022 على أبعد تقدير في حال وافقت الوزارة على ذلك.

وجاء ذلك استجابة لشكوى وصلت "الوكيل الإخباري" من أحد أولياء الأمور في مدرسة الجاحظ تفيد باكتظاظ الطلبة في المدرسة وتطالب بحل مشكلة جمع الطلبة من الصف الرابع الأساسي إلى التوجيهي في فترة واحدة.