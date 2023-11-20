تربية القويسمة تناقش الاستعدادات الخاصة بامتحان الثانويّة العامة

الوكيل الاخباري - عقدت مُديريّة تربيّة وتعليم لواء القويسمة اليوم الإثنين، في مدرسة أم الحيران الثانوية "للإناث" اجتماعًا لمدراء مراكز الامتحانات لبحث ومناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحان الثانويّة العامة للعام الدراسي 2023/2024 الدورة التكميليّة.

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وبيّن مدير التربيّة والتعليم أحمد الشرفات أن الاجتماع يأتي لمُناقشة أبرز الإجراءات الإداريّة والفنيّة المعمول بها في المديريّة، والتي سيتم اتخاذها لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة داخل القاعات.



وأكد الشرفات ضرورة تجهيز مراكز الامتحان خلال فترة زمنية مُحددة بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم لتهيئة بيئة مناسبة للطلبة، مُشددًا على ضرورة رفع وتيرة الاستعداد والتعاون والتنسيق من خلال توفير المتطلبات والإمكانيات المُتاحة، وتقديم تقرير بذلك للمديريّة بأقرب وقت لمتابعته والعمل به.



من جهته، عرض مدير الشؤون التعليميّة سعد السكارنة الجهود المعمول بها في المديريّة لتجهيز مراكز الامتحانات، كما وعرض رئيس قسم الامتحانات سعيد العواملة، الإجراءات والاستعدادات والتعليمات المطلوبة لعقد الامتحان.

