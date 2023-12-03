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الأحد، 03-12-2023 08:59 م

تربية بصيرا تؤكد أهمية توفير الأجواء الآمنة والصحية للطلبة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير تربية لواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات خلال لقاء اليوم الأحد، ضم مديري ومديرات مدارس اللواء، ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء، والحفاظ على السلامة العامة للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالتدفئة، وتفقد المباني والمرافق المدرسية.

وشدد على ضرورة الالتزام ببرنامج الإمتحانات النهائية، والتأكيد على موضوع الحضور والغياب للطلبة، واسس النجاح والإكمال، والإلتزام بإكمال هذه الجوانب على المنصات المخصصة لذلك.

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