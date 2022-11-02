الأربعاء 02-11-2022
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تربية بصيرا تكرم المدارس الفائزة في بطولة كرة الطائرة

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الأربعاء، 02-11-2022 11:54 م

تربية بصيرا تكرم المدارس الفائزة في بطولة كرة الطائرة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - كرّمت مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا، مدارس الإناث الفائزة في بطولة كرة الطائرة للصغار، خلال حفل أقيم اليوم الأربعاء، في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في لواء بصيرا.

وقال مدير التربية والتعليم للواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات، إن هذه البطولة جاءت ضمن خطة قسم النشاطات التربوية/الرياضة 2023/2022؛ لتعزيز مهارات الطلبة وتدريبهم في لعبة كرة الطائرة، وتأهليهم للمنافسة في البطولات التي تقام على مستوى المملكة.

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