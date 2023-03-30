تربية بني عبيد تكرم الفائزات بالمسابقة الوطنية لريادة الأعمال

الوكيل الاخباري- كرّمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد اليوم الخميس، فريق مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية للبنات لفوزها بالمركز الأول في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال على مستوى المدارس في برنامج تحدي الأعمال .

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وقال مدير التربية الدكتور زهير الرباعي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، شاركت في المسابقة النهائية لبرنامج تحدّي الأعمال الذي جاء استكمالاً لتطبيق برامج إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني، مشيرًا إلى أن ثلاث مدارس تأهلت من المديرية من أصل 250 مدرسة مشاركة من مختلف مناطق المملكة وأكثر من 12 ألف طالب وطالبة.



وأشار الدكتور الرباعي إلى أن المشاركة تكللت بفوز مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية للبنات بالمركز الأول على مستوى المملكة، وجائزة نقدية بقيمة 750 دينارًا للفريق المشارك بالمشروع المعنون بـ(Bio Flir)، وهو عبارة عن إنتاج السماد السائل الطبيعي العضوي والذي تميّز بخاصية (صديق البيئة)، حيث تم تنفيذ المشروع تحت إشراف ومتابعة المعلمة منتهى ربابعة، وبدعم وتوجيه مديرة المدرسة الدكتورة أسماء طلفاح.