تربية جرش تطلق فعاليات الدليل السياحي الواعد

الوكيل الاخباري - اطلق مدير تربية جرش الدكتور باسم عضيبات فعالية الدليل السياحي الواعد الذي أقامته مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في مدينة جرش الأثرية.



وأكد عضيبات أن المبادرة تهدف الى تعزيز انتماء الطلبة لبلدهم ورفع الوعي لدى الطلاب بأهمية المناطق السياحية والترويج لها وتشجيع الطلاب والطالبات على مهارة الإلقاء باللغة الانجليزية وفن مواجهة الجمهور والتعريف بمختلف مناطق مدينة جرش الأثرية.

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