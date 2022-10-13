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الخميس، 13-10-2022 10:03 م

تربية عجلون : الانتخابات الطلابية تعزز التوجه الديمقراطي لدى الطلبة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - جرت اليوم الخميس الانتخابات الطلابية البرلمانية في عدد من المدارس التابعة لمديرية تربية محافظة عجلون ضمن برنامج الانتخابات البرلمانية المخصصة للطلبة التي تعزز التوجه الديمقراطي.

وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة احمد فايز الملكاوي ، إن الهدف من الانتخابات الطلابية في المدارس بث روح العمل والتعاون المشترك ما بين الطلبة، وبما يساهم في رفع المستوى العلمي والمعرفي والإداري والقيادي لدى الطلبة وإدراكهم لأهمية المشاركة في اتخاذ القرار.

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