الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي : توجه لدراسة آلية جديدة لتوزيع الدعم الحكومي

السودان: توقيع الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد

لافروف: محاولات احتواء روسيا محفوفة بمخاطر الصدام النووي

الملك يعود إلى أرض الوطن

تربية لواءي الطيبة والوسطية تبحث واقع تنفيذ الخطة التطويرية

عودة تطبيق فيسبوك بشكل كامل بعد عطل

ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا

ورشة توعوية عن الأمن السيبراني لموظفي صندوق المعونة

الملك يلتقي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين

الإثنين، 05-12-2022 09:04 م

تربية لواءي الطيبة والوسطية تبحث واقع تنفيذ الخطة التطويرية

86b1a131-e27e-4c1b-8667-99284ca46ae2


الوكيل الاخباري- بحث مدير مديرية تربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية حمزة النجادات مع فريق تطوير المديرية (SDI) اليوم الاثنين واقع تنفيذ الخطة التطويرية للمديرية والمدارس وربطها مع أسس صرف المنحة المالية .

اضافة اعلان


وجرى خلال أجتماع اليوم، مناقشة اهم البنود المتعلقة بالملفات المالية ومدى ملاءمتها لأوجه الصرف من المنحة التطويرية حسب الأسس والتعليمات المعتمدة مع مناقش ضرورة استحداث غرفة متعددة الأغراض بالتنسيق مع قسم الأبنية والصيانة بما يخدم جميع عناصر العملية التعليمية في مدارس لواءي الطيبة والوسطية .


واكد النجادات ضرورة دعم المدارس التي أصبح رصيدها صفر من حساب المنحة المشتركة للمديرية، وعمل مناقلات بين المدارس حسب الأسس والتعليمات وتفعيل دور المجتمع المحلي في دعم وتطوير المديرية و المدارس ، إضافة على ضرورة استغلال كامل المنحة بما يصب في مصلحة الطلبة والمدارس حسب أوجه الصرف والأصول المالية المعتمدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220224123756375394201

التعليم العالي : توجه لدراسة آلية جديدة لتوزيع الدعم الحكومي

www

الملك يعود إلى أرض الوطن

w

ورشة توعوية عن الأمن السيبراني لموظفي صندوق المعونة

w

الملك يلتقي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين

11202227192556721231960

رئيس جامعة البلقاء: خطة شاملة لتطوير كلية عجلون

www

الملك يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا ضرورة تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يعمم على المدارس بشأن كتب الطالب المعتمدة

وزارة التربية والتعليم

التربية : نستقبل الطلبة الذين يرغبون بالانتقال من مدارس خاصة الى حكومية

45443_4_1670057989

الإفتاء توضح حكم صيانة المدارس والمستشفيات من أموال الزكاة

b54c2693-f68e-4dc6-9513-c7c07e49b5b2

التربية: امتحانات المدارس النهائية للفصل الاول منتصف الشهر الحالي

M63A8879

التربية: تأمين مدارس المملكة بوسائل التدفئة

0L5A2481

التربية: اعتماد آلية جديدة للاختبارات المدرسية للطلبة