تربية لواءي الطيبة والوسطية تبحث واقع تنفيذ الخطة التطويرية

الوكيل الاخباري- بحث مدير مديرية تربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية حمزة النجادات مع فريق تطوير المديرية (SDI) اليوم الاثنين واقع تنفيذ الخطة التطويرية للمديرية والمدارس وربطها مع أسس صرف المنحة المالية .

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وجرى خلال أجتماع اليوم، مناقشة اهم البنود المتعلقة بالملفات المالية ومدى ملاءمتها لأوجه الصرف من المنحة التطويرية حسب الأسس والتعليمات المعتمدة مع مناقش ضرورة استحداث غرفة متعددة الأغراض بالتنسيق مع قسم الأبنية والصيانة بما يخدم جميع عناصر العملية التعليمية في مدارس لواءي الطيبة والوسطية .



واكد النجادات ضرورة دعم المدارس التي أصبح رصيدها صفر من حساب المنحة المشتركة للمديرية، وعمل مناقلات بين المدارس حسب الأسس والتعليمات وتفعيل دور المجتمع المحلي في دعم وتطوير المديرية و المدارس ، إضافة على ضرورة استغلال كامل المنحة بما يصب في مصلحة الطلبة والمدارس حسب أوجه الصرف والأصول المالية المعتمدة.