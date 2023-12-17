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الأحد، 17-12-2023 01:33 م

ترجيح صرف رواتب موظفي الحكومة في هذا الموعد

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الوكيل الإخباري - رجح مصدر في وزارة المالية صرف رواتب موظفي الحكومة لشهر كانون أول الحالي يوم الخميس القادم.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأحد، إن موعد صرف الرواتب المعتاد يكون خلال يومي 22 و23 من كل شهر الذي يتزامن هذا الشهر مع يومي الجمعة والسبت، لذلك من المرجح أن يتم صرف الرواتب يوم الخميس 21 كانون أول الحالي.


وأشار المصدر أن ترجيح صرف الرواتب مبكراً يأتي لتمكين الموظفين من شراء احتياجاتهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع، وبهدف اتاحة الفرصة لتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.


 




 

 


 

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