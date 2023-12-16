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السبت، 16-12-2023 01:14 م

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غواتيمالا

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الوكيل الإخباري - قدم السفير عدلي الخالدي، أمس الجمعة، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غواتيمالا اليخاندرو غياماتي، كسفير معتمد غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية غواتيمالا، خلال مراسم اقيمت في البيت الرئاسي في العاصمة "مدينة غواتيمالا".

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ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اليخاندرو غياماتي، وتمنياته للشعب الغواتيمالي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.


من جهته، طلب الرئيس غياماتي نقل تحياته وتقديره الى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام الحكومة الغواتيمالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير خارجية غواتيمالا ماريو بوكارو ومديرة التعاون الثنائي في وزارة الخارجية الغواتيمالية السفيرة لينس هيرنانديز.

 




 

 


 

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