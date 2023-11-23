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الخميس، 23-11-2023 07:12 م

تمويل مشروعين بـ370 ألف دينار لبلدية المعراض

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الوكيل الإخباري - وقعت بلدية المعراض، اليوم الخميس اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتمويل مشروعين بقيمة 370 ألف دينار من الحكومة الألمانية ممثلة ببنك التنمية الألماني (KFW).اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق إن المشروعين هما إعادة تأهيل المنتزه البيئي الريادي ضمن محمية الغزلان وإنشاء قاعة متعددة الأغراض داخل مبنى البلدية، بحسب "المملكة"

وأوضح المرازيق أن البلدية ستساهم بـ 60 ألف دينار إضافية، مشيرا إلى أن المشروعين سيوفران فرص عمل مؤقتة لقرابة 100 شخص منهم 50 من اللاجئين السوريين و50% من أبناء المنطقة.

وأضاف إلى أنه سيتم توظيف 30 سيدة و5 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مساحة بلدية المعراض تبلغ نحو 62 كيلو، ويبلغ عدد سكان بلدية المعراض قرابة 70 ألف شخص.

المدير الفني للمشروع أنس البخيت أوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين الظروف المعيشية للعمال في المناطق الأقل حظا من خلال العمل اللائق المأجور، كما أنه يزود الشباب الأردني والسوري بالمهارات التي ستساعدهم على تأمين فرص عمل متوسطة وطويلة الأجل.

 




 

 


 

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