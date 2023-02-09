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الخميس، 09-02-2023 02:18 م

ترحيل عائلتين لوجود تصدعات بمنزليهما في إربد

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الوكيل الإخباري - قال محافظ إربد رضوان العتوم، انه سيتم تشكيل لجنة متابعة لدراسة أوضاع منازل الأسر في منطقة "المخيبة" برئاسة متصرف اللواء وعضوية رئيس بلدية خالد بن الوليد ومديرة التنمية الاجتماعية ورئيس مركز أمن لواء بني كنانة، وممثلين عن مديريات الصحة والأشغال العامة للوقوف على المنازل التي تحتاج لمعالجات هندسية وفنية.اضافة اعلان


وأوعز العتوم، خلال جولة تفقدية اليوم الخميس، للوقوف على واقع المنازل لعدد من الأسر في منطقتي أم قيس والحمة "المخيبة التحتا والفوقا"، بترحيل عائلتين من منزليهما نتيجة وجود تصدعات وتشققات في المنزلين.

وأوضح خلال الجولة التي رافقه بها، مساعده للتنمية المتصرف رامي بدر، ومتصرف لواء بني كنانة الدكتور عبدالرحمن الربابعة، ورئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف مبروك، ومديرة التنمية الاجتماعية للواء بني كنانة الدكتورة آمال عبيدات، أنه سيصار إلى إجراء الكشف الفني الأسبوع المقبل من قبل المجلس الوطني للبناء والجهات الفنية والهندسية لبيان مدى حاجة المنزلين لمعالجة الاختلالات والعيوب الإنشائية فيهما.

كما تفقد العتوم منازل الأسر العفيفة التي شيدت ضمن المبادرات الملكية في منطقتي أم قيس والمخيبة وهي 28 منزلا في أم قيس و14 منزلا في المخيبة، لافتا إلى أن المنازل بحالة جيدة، وسيتم تأمين بعض الأسر بالاحتياجات الأساسية والضرورية.

من جهة أخرى، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، إن فرق الصيانة في البلدية بدأت بمعالجة العيوب التي ظهرت في الشوارع والبنية التحتية في بعض المناطق نتيجة الأمطار الغزيرة.

بدوره، بين مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة، أن الشركة وبالتنسيق مع المقاولين باشرت بمعالجة العيوب التي ظهرت بالبنية التحتية للشوارع التي تم ويتم تنفيذ مشاريع للصرف الصحي وشبكات المياه فيها، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على إعادة أوضاع الشوارع بمحيط "سيتي سنتر" وشارع الشهيد وبعض النقاط في شوارع الصريح وايدون والحصن وبشرى وسال وبيت راس وغيرها خلال توقف الهطولات المطرية المتوقع استمراره خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وبين الهزايمة أن الأمطار التي هطلت على محافظة إربد بمعدلات أكثر من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ساهمت بشكل واضح بزيادة تخزين السدود خصوصا سد وادي العرب والآبار الجوفية المغذية للمحافظة.

 




 

 


 

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