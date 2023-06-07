ترفيعات في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية - أسماء

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.
وأُجريت تنقلات لمنتسبين في مديرية الأمن العام بين عدد من الإدارات.
١_علاء الدين خليل الجسار الزبون/ رتبة مقدم
٢_ محمود مطلق أحمد الزبون / رتبة رائد
٣_ ماهر مطلق أحمد الزبون / رتبة رائد
٤_ محمد سلطان علي الحراحشة/ رتبة ملازم أول
٥_ محمد عدنان محمد الحراحشة / رتبة ملازم ثاني
٦_ علي خالد عبدالكريم الزبون/ رتبة نقيب
٧_ المهندس بكر نايف علي الزبون / رتبة نقيب
٨_ محمد احمد عبدالكريم سكران ابو دلبوح / رتبة ملازم ثاني
٩_ ضيف الله رشيد علي الزبون / رتبة ملازم اول
١٠_ علي منصور عبدالكريم الحراحشة / رتبة ملازم أول
١١_ صقر إبراهيم عواد الزبون / رتبة ملازم أول
١٢_ أسامه أحمد فلاح الزبون/ رتبة ملازم أول
١٣_ محمد عبدالله حامد الحجيلة / رتبة ملازم أول
١٤_ صدام حسن نزال زبون / رتبة ملازم أول
١٥_ راشد عيد حمد الزبون / رتبة نقيب
١٦_ يوسف محمد أحمد الجسار / رتبة نقيب
١٧_ أحمد قاسم صوان ابو دلبوح / رتبة نقيب
١٨_ فايز فليح منيزل الجسار / رتبة نقيب
١٩_ منى سالم أحمد الزبون/ رتبة وكيل
٢٠_ عيسى محمد العكاليك الحراحشة / رتبة نقيب
٢١_ محمد عواد أحمد الزبون / رتبة نقيب
٢٢_ محمد أحمد راشد أبو حجيلة / رتبة نقيب
٢٣_ حازم عبدالسلام مسلم الحراحشة / رتبة ملازم ثاني
٢٤_ حمد الله علي حمد عكاليك الحراحشة / رتبة ملازم اول
٢٥_ محمد مفلح محمد عبدالقادر الحراحشة / رتبة ملازم أول
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