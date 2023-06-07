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الأربعاء، 07-06-2023 06:47 م

ترفيعات في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية - أسماء

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الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

وأُجريت تنقلات لمنتسبين في مديرية الأمن العام بين عدد من الإدارات.

١_علاء الدين خليل الجسار الزبون/ رتبة مقدم
٢_ محمود مطلق أحمد الزبون / رتبة رائد 
٣_ ماهر مطلق أحمد الزبون / رتبة رائد 
٤_ محمد سلطان علي الحراحشة/ رتبة ملازم أول 
٥_ محمد عدنان  محمد الحراحشة / رتبة ملازم ثاني 
٦_ علي خالد عبدالكريم الزبون/ رتبة نقيب 
٧_ المهندس بكر نايف علي الزبون / رتبة نقيب 
٨_  محمد احمد عبدالكريم  سكران ابو دلبوح / رتبة ملازم ثاني
٩_ ضيف الله رشيد علي الزبون / رتبة ملازم اول 
١٠_ علي منصور عبدالكريم الحراحشة / رتبة ملازم أول 
١١_ صقر إبراهيم عواد الزبون / رتبة ملازم أول 
١٢_ أسامه أحمد فلاح الزبون/ رتبة ملازم أول 
١٣_ محمد  عبدالله حامد الحجيلة / رتبة ملازم أول 
١٤_ صدام حسن نزال زبون / رتبة ملازم أول 
١٥_ راشد عيد حمد الزبون / رتبة نقيب 
١٦_ يوسف محمد أحمد الجسار / رتبة نقيب 
١٧_ أحمد قاسم صوان ابو دلبوح / رتبة نقيب 
١٨_ فايز فليح منيزل الجسار / رتبة نقيب 
١٩_ منى سالم أحمد الزبون/ رتبة وكيل 
٢٠_ عيسى محمد العكاليك الحراحشة /  رتبة نقيب
٢١_ محمد عواد أحمد الزبون / رتبة نقيب 
٢٢_ محمد أحمد راشد أبو حجيلة / رتبة نقيب 
٢٣_ حازم عبدالسلام مسلم الحراحشة / رتبة ملازم ثاني 
٢٤_ حمد الله علي حمد عكاليك الحراحشة / رتبة ملازم اول 
٢٥_ محمد مفلح محمد عبدالقادر الحراحشة / رتبة ملازم أول

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