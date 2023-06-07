ترفيعات في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية - أسماء

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.



وأُجريت تنقلات لمنتسبين في مديرية الأمن العام بين عدد من الإدارات.



١_علاء الدين خليل الجسار الزبون/ رتبة مقدم

٢_ محمود مطلق أحمد الزبون / رتبة رائد

٣_ ماهر مطلق أحمد الزبون / رتبة رائد

٤_ محمد سلطان علي الحراحشة/ رتبة ملازم أول

٥_ محمد عدنان محمد الحراحشة / رتبة ملازم ثاني

٦_ علي خالد عبدالكريم الزبون/ رتبة نقيب

٧_ المهندس بكر نايف علي الزبون / رتبة نقيب

٨_ محمد احمد عبدالكريم سكران ابو دلبوح / رتبة ملازم ثاني

٩_ ضيف الله رشيد علي الزبون / رتبة ملازم اول

١٠_ علي منصور عبدالكريم الحراحشة / رتبة ملازم أول

١١_ صقر إبراهيم عواد الزبون / رتبة ملازم أول

١٢_ أسامه أحمد فلاح الزبون/ رتبة ملازم أول

١٣_ محمد عبدالله حامد الحجيلة / رتبة ملازم أول

١٤_ صدام حسن نزال زبون / رتبة ملازم أول

١٥_ راشد عيد حمد الزبون / رتبة نقيب

١٦_ يوسف محمد أحمد الجسار / رتبة نقيب

١٧_ أحمد قاسم صوان ابو دلبوح / رتبة نقيب

١٨_ فايز فليح منيزل الجسار / رتبة نقيب

١٩_ منى سالم أحمد الزبون/ رتبة وكيل

٢٠_ عيسى محمد العكاليك الحراحشة / رتبة نقيب

٢١_ محمد عواد أحمد الزبون / رتبة نقيب

٢٢_ محمد أحمد راشد أبو حجيلة / رتبة نقيب

٢٣_ حازم عبدالسلام مسلم الحراحشة / رتبة ملازم ثاني

٢٤_ حمد الله علي حمد عكاليك الحراحشة / رتبة ملازم اول

٢٥_ محمد مفلح محمد عبدالقادر الحراحشة / رتبة ملازم أول

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