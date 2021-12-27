ترفيعات واسعة في التربية خلال أيام

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم أن إدارة الموارد البشرية فيها قد فرغت من إعداد قوائم المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات المستحقين للترفيعات الوجوبية والجوازية؛ ولمختلف الدرجات للعام 2021 .

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وبينت الوزارة أن الترفيعات التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة من خلال رابط سينشر على موقع الوزارة الالكتروني ؛ ستشمل (19620) من الفئتين الأولى والثانية ، بواقع (18551) من الفئة الأولى منهم (11123 ) ترفيعا وجوبيا ، و( 7428 ) ترفيعا جوازيا و لمختلف الدرجات ، فيما ستشمل ترفيع ( 1069 ) من الفئة الثانية منهم (520) ترفيعا وجوبيا و (549 ) ترفيعا جوازيا ولمختلف الدرجات كذلك ، وترفيع (264 ) للدرجة الخاصة جميعهم ترفيعا جوازيا.

