ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

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صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (240) لسنة 2020 تاريخ 26/11/2020 المتضمن ترفيع القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 31/12/2020.1. مفتش المحاكــم القـاضـــي محمـــــــد عبدالله عبــــــــــد الرازق العمري2. قاضـــي محكمة اســــتئناف عمـــان قاســــــم عبــد ربه خلــــف العناقـــرة3. القاضـي المعـار عدنـان محمـود رفـاعي مراشــده4. قاضـي محكمة اسـتئناف عمــان محمـــــد محمـود يوســـف ظهيــرات5. قاضــي محكمة اســـتئناف عمــــان نهــار عطيـــــه حسـين الغــزو6. قاضـي محكمة اســـتئناف عمـان وليـــــد مصطـــفى حســـين ابودلـو7. قاضــــــــــــي محكمة اســـــــتئناف عمـــــــــان / محمد نجيــــــــب عبــــــدالرزاق الشــرايري8. قاضـي محكمة اســـــتئناف عمــــان / راكان احمـــــد محمـــــدصــــوان مقابلــــه9. قاضــي محكمة الجنـــايات الكبرى الســـــــــــيد/ خالد احمــد حســـين العبــداللات10. مديـــــر عـــــام المعهد القضائي القاضي الدكتورة/ نوال محمــد خليــل الجـــوهــــري11. أمين عام المجلس القضائي القاضي علي محمـــــد ذيـــــب المصـــــري12. رئيس محكمة بداية الجمارك القاضي ماجــــد حســـــين ارشــــيد العفـــــيف13. قاضي محكمة اســــــتئناف عمـــــان محمـــــــد سلــــــيمان حامـــــــد الخوالــده14. قاضـــي محكمة اســــتئناف عمـــــان السيد/ احمـــــد علـــــــي نهـــــــار القطـــــــــارنــــــه15. قاضــي محكمة اســــــتئناف عمــــــان اســامه فــــرح موسـى الربـــــضي16. قاضــــــــــــي محكمة اســـــتئناف عمــــــــان / نــزار محمـــــد عبــــدالله المومــــــــــني