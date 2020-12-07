ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

الوكيل الاخباري -
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (240) لسنة 2020 تاريخ 26/11/2020 المتضمن ترفيع القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 31/12/2020.اضافة اعلان
1. مفتش المحاكــم القـاضـــي محمـــــــد عبدالله عبــــــــــد الرازق العمري
2. قاضـــي محكمة اســــتئناف عمـــان قاســــــم عبــد ربه خلــــف العناقـــرة
3. القاضـي المعـار عدنـان محمـود رفـاعي مراشــده
4. قاضـي محكمة اسـتئناف عمــان محمـــــد محمـود يوســـف ظهيــرات
5. قاضــي محكمة اســـتئناف عمــــان نهــار عطيـــــه حسـين الغــزو
6. قاضـي محكمة اســـتئناف عمـان وليـــــد مصطـــفى حســـين ابودلـو
7. قاضــــــــــــي محكمة اســـــــتئناف عمـــــــــان / محمد نجيــــــــب عبــــــدالرزاق الشــرايري
8. قاضـي محكمة اســـــتئناف عمــــان / راكان احمـــــد محمـــــدصــــوان مقابلــــه
9. قاضــي محكمة الجنـــايات الكبرى الســـــــــــيد/ خالد احمــد حســـين العبــداللات
10. مديـــــر عـــــام المعهد القضائي القاضي الدكتورة/ نوال محمــد خليــل الجـــوهــــري
11. أمين عام المجلس القضائي القاضي علي محمـــــد ذيـــــب المصـــــري
12. رئيس محكمة بداية الجمارك القاضي ماجــــد حســـــين ارشــــيد العفـــــيف
13. قاضي محكمة اســــــتئناف عمـــــان محمـــــــد سلــــــيمان حامـــــــد الخوالــده
14. قاضـــي محكمة اســــتئناف عمـــــان السيد/ احمـــــد علـــــــي نهـــــــار القطـــــــــارنــــــه
15. قاضــي محكمة اســــــتئناف عمــــــان اســامه فــــرح موسـى الربـــــضي
16. قاضــــــــــــي محكمة اســـــتئناف عمــــــــان / نــزار محمـــــد عبــــدالله المومــــــــــني