الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

تزايد الإقبال على فعاليات الليالي الرمضانية في إربد

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الأربعاء، 06-04-2022 10:19 م

تزايد الإقبال على فعاليات الليالي الرمضانية في إربد

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الوكيل الاخباري - تواصلت فعاليات برنامج ليالي رمضان في إربد اليوم الأربعاء التي تنظمها وزارات الشباب والسياحة والثقافة والزراعة والتنمية الاجتماعية بإشراف الحاكمية الإدارية وسط اقبال جماهيري كبير تفاعل مع فقراتها المنوعة.

وقال مساعد محافظ إربد للتنمية رامي بدر إن الإقبال على فعاليات الليالي الرمضانية يتزايد يوما بعد يوم ما يعكس نجاحها في بث روح الفرح والبهجة في نفوس الحضور، لافتا إلى أن فقرات البرنامج تتعدد وتنوع لتلبي اذواق جميع الشرائح والفئات العمرية وسط ترتيبات تشجع على الإقبال عليها والتفاعل معها مشيدا بدور هيئة شباب كلنا الأردن بتنظيم الفعاليات .

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