وزير الشباب يُكرم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

الوكيل الاخباري - رعى وزير الشباب محمد النابلسي مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حفل تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن العام 2021 مساء أمس الجمعة في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الملكي.



ونظم حفل التكريم الجمعية الرياضية الثقافية الاردنية بالتعاون وإشراف الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ضمن احتفالات المملكة بالعيد الـ 60 لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني راعي الرياضة والرياضيين، حيث شهد الحفل مشاركة كوكبة ونخبة من رموز وشخصيات رياضية وإعلامية عربية في جميع المجالات.

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