السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

إربد : مطالب بإلغاء فرض رسوم على أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل

روسيا تُطوّر نظاما بديلا عن الـGPS يحمل اسم "غلوناس" تحسباً لقيام أمريكا بحجبها عن الخدمة

الصحة النيابية: مستشفيات خاصة رفضت اتفاقية العلاج في الطوارئ

الأمن يُلقي القبض على شخص قتل سيدة سبعينية من أقرباءه بداعي السرقة - تفاصيل

محاضرة حول ذكرى معركة الكرامة بمركز شابات الطيبة

اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تحتفل بذكرى الكرامة ويوم المرأة وعيد الأم

الطفيلة التقنية تتحول إلى التعليم عن بعد لتسهيل العملية الانتخابية

ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

حوارية حول إيجاد الحلول المناسبة للحد من البؤر البيئية بالطفيلة

هامّ لطلبة الجامعات حول تسجيل الساعات المعتمدة في الفصول الدراسية القادمة - تفاصيل

السبت، 19-03-2022 05:48 م

وزير الشباب يُكرم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

99


 الوكيل الاخباري - رعى وزير الشباب محمد النابلسي مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حفل تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن العام 2021 مساء أمس الجمعة في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الملكي.

ونظم حفل التكريم الجمعية الرياضية الثقافية الاردنية بالتعاون وإشراف الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ضمن احتفالات المملكة بالعيد الـ 60 لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني راعي الرياضة والرياضيين، حيث شهد الحفل مشاركة كوكبة ونخبة من رموز وشخصيات رياضية وإعلامية عربية في جميع المجالات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202217201132373826074

إربد : مطالب بإلغاء فرض رسوم على أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل

606b2a894416d

الأمن يُلقي القبض على شخص قتل سيدة سبعينية من أقرباءه بداعي السرقة - تفاصيل

120221211912882085636

محاضرة حول ذكرى معركة الكرامة بمركز شابات الطيبة

aaddd

اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تحتفل بذكرى الكرامة ويوم المرأة وعيد الأم

32022199251857046286

الطفيلة التقنية تتحول إلى التعليم عن بعد لتسهيل العملية الانتخابية

e

ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
320221320396987856165

إطلاق أنشطة شبابية بمحافظة الكرك

3202212161713200526266

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل وتعليمات بطولة الشباب الرمضانية

320229203513444262008

إربد : ندوة حول تمكين المرأة

320226223711819674557

الجامعة الأردنية تطلق مسابقة جوالة الأردنية

wwwww

إشهار كتابي الحديث الأخير وحكايات حريص لعامر طهبوب

62234cb6a8a5b

وزير الشباب: نعول على مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة