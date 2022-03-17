جامعة اليرموك تؤجل اقتطاع أقساط القروض لشهري آذار ونيسان

الوكيل الإخباري - قررت جامعة اليرموك، تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة لشهري آذار/مارس ونيسان/ابريل، على المستفيدين من قروض الإدخار للعاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

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وشدد رئيس جامعة اليرموك إسلام مسّاد، على أن هذا القرار يأتي حرصا من الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية على كوادرها البشرية، وخصوصا أننا طمقبلون على شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وبالتالي مساعدة كوادرها على تأمين مستلزماتهم واحتياجات أسرهم".



وأشار مسّاد إلى أن الجامعة، بوصفها واحدة من المؤسسات الوطنية، فإنها تسعى دائما وباستمرار على الدوام للاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده من خلال اتباع مختلف التدابير التي تنعكس إيجابا على الوضع المعيشي للعاملين فيها.





