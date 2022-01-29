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السبت، 29-01-2022 10:08 ص

تسجيل 58 الفا 685 اصابة كورونا في الاردن خلال اسبوع

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الوكيل الاخباري - سجل الأردن رقماً قياسياً في أعداد الإصابات الأسبوعية المسجلة بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الجائحة.

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ووصل عدد الإصابات المسجلة في الأسبوع الرابع من العام الحالي، بلغ نحو 58685 إصابة بزيادة نسبتها نحو 68% عن الأسبوع الذي سبقه حيث سجلت المملكة في الأسبوع الثالث 34908 إصابات.


وارتفعت أعداد الوفيات خلال الأسبوع الرابع، إلى 108 حالات إثر إصابتها بالفيروس، مقارنة ب 90حالة في الأسبوع الذي سبقه، وبزيادة بلغت نسبتها 20%.


وبالرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات المذكورة سابقاً، إلا أن عدد الإدخالات إلى المستشفيات للعلاج جراء الإصابة بالفيروس، ارتفعت بنسبة لا توازي الارتفاع الكبير في الإصابات، حيث سجلت المملكة خلال الأسبوع الرابع دخول 985 حالة، فيما بلغت بالأسبوع الثالث 728 وبنسبة ارتفاع قدرها 35%.


أما بخصوص إيجابية الفحوصات من إجماليها المجرية، فقد ارتفعت في الأسبوع الأخير والمنتهي أمس الجمعة إلى حدود 21.19%، مقارنة ب13.88% في الأسبوع الذي سبقه.


يذكر أن الأردن سجّل أعلى إصابات يومية قياسية خلال الأسبوع الحالي، تحديدا يوم الأربعاء، بعد أن سجل 12826 إصابة.


ومع الموجز اليومي الصادر ليوم أمس الجمعة، فإن عدد الحالات النشطة التراكمية المسجلة حتى تاريخه بلغ ولأول مرة 78850 حالة.هلا اخبار

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