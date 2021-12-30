مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

الوكيل الإخباري - طالب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، أن يتم تأجيل القروض على المواطنين لمدة 90 يوماً، وتوزيعها على باقي الأقساط بالتساوي.
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وقال الجليس، خلال خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، إن تأجيل أقساط القروض سوف يوجد سيولة بشكل مريح بأيدي المواطنين.
وأوضح أن الأسواق المحلية تعاني من شحّ السيولة بين يدي المواطنين، مشددا على أهمية ذلك للقطاعات الاقتصادية، ومساعدتها في طريق التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
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