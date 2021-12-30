مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

الوكيل الإخباري - طالب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، أن يتم تأجيل القروض على المواطنين لمدة 90 يوماً، وتوزيعها على باقي الأقساط بالتساوي.

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