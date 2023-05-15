تسجيل 63.8 ألف عقد زواج في الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت أرقام رسمية أنه سُجل العام الماضي 63 ألف و 834 عقد زواج في المملكة.

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ووفقاً للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" ونشرتها دائرة الإحصاءات العامة، فان العاصمة عمّان سجلت أعلى عدد بعقود الزواج وصلت إلى 24 ألف و 189 عقداً، والطفيلة كانت الأقل بعدد 779 عقد زواج.



وبحسب الأرقام، كانت الفئة العمرية للزوجات من عمر 18 إلى 24 عاماً الأكثر تسجيلاً لعقود الزواج، حيث سُجل 24 ألف و 189 عقد زواج لفتيات لم يسبق لهن الزواج، و3867 سيدة مُطلقة و36 سيدة ارملة.



وكانت الفئة العمرية للزوج من عمر 25 إلى 29 الأكثر تسجيلاً لعقود الزواج، حيث سُجل 20 ألف و470 عقد لذكور لم يسبق لهم الزواج، و361 رجل مُتزوج، و2878 مطلق و 22 أرمل.