الثلاثاء 2025-05-06 05:58 م
 

Boom Boom Jordan‎ تعلن تجديد اتفاقية الرعاية مع البطل غيث الوريكات للعام الخامس على التوالي

ا
البطل غيث الوريكات
 
الثلاثاء، 06-05-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري- للسنة الخامسة على التوالي، أعلنت شركة "Boom Boom Jordan‎‏" عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع البطل الرياضي غيث الوريكات، وذلك استمرارا للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

اضافة اعلان


وتهدف اتفاقية الرعاية إلى دعم المواهب الوطنية المميزة وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الرياضية.

ويأتي هذا التجديد ضمن رؤية الجهة الراعية في دعم الطاقات الشبابية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق الإنجازات، حيث أعربت عن فخرها بشراكتها المستمرة مع الوريكات، الذي أثبت جدارته وتفوقه في ميادين المنافسة، مما يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني الطموح.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون سيسهم في خوض موسم جديد مليء بالتحدي والطاقة، ويعزز من فرص تحقيق نتائج متميزة على المستويين المحلي والدولي، في ظل التزام مشترك بمواصلة التميز والاحترافية في الأداء.

 


Image1_5202561737658345347.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى وزير الشباب الأسبق هشام الشراري

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق في جامعة آل البيت

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

الأمن العام

أخبار محلية "شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة