Boom Boom Jordan‎ تعلن تجديد اتفاقية الرعاية مع البطل غيث الوريكات للعام الخامس على التوالي

الوكيل الإخباري- للسنة الخامسة على التوالي، أعلنت شركة "Boom Boom Jordan‎‏" عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع البطل الرياضي غيث الوريكات، وذلك استمرارا للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

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وتهدف اتفاقية الرعاية إلى دعم المواهب الوطنية المميزة وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الرياضية.



ويأتي هذا التجديد ضمن رؤية الجهة الراعية في دعم الطاقات الشبابية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق الإنجازات، حيث أعربت عن فخرها بشراكتها المستمرة مع الوريكات، الذي أثبت جدارته وتفوقه في ميادين المنافسة، مما يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني الطموح.



وأكد الطرفان أن هذا التعاون سيسهم في خوض موسم جديد مليء بالتحدي والطاقة، ويعزز من فرص تحقيق نتائج متميزة على المستويين المحلي والدولي، في ظل التزام مشترك بمواصلة التميز والاحترافية في الأداء.