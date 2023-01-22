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الأحد، 22-01-2023 08:20 م

تسمية وحدة التنظير بمركز الحسين للسرطان باسم الدكتور علاء طوقان

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز الحسين للسرطان تسمية وحدة التنظير فيه باسم الدكتور علاء طوقان؛ تقديرا لإنجازاته في البحث العلمي ومساهمته المميّزة في المجالات الطبية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، برعاية سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

وتضمن الحفل كلمة لسمو الأمير الحسن بن طلال، ألقتها نيابة عنه سمو الأميرة غيداء، أشاد فيها بالمرحوم الدكتور علاء طوقان، وبمناقبه وإنسانيته وكفاءته وسعيه لخدمة مهنة الطب واهتمامه بالبحث العلمي والمعرفة.

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