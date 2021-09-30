تشكيلات أكاديمية في جامعة اليرموك -أسماء

الوكيل الاخباري– قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك تعيين الدكتورة اريج العودات نائبا لعميد كلية السياحة والفنادق.



ومن جهة أخرى قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إجراء مجموعة من التشكيلات الأكاديمية في كليات الجامعة المختلفة على النحو الآتي:



كلية الطب:



تجديد تعيين كل من الدكتور زين العابدين عبدالله نائبا لعميد الكلية، والدكتور وليد المومني رئيسا لقسم العلوم الطبية الأساسية.



وتكليف كل من الدكتورة أسماء المنيص القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والتعليم الطبي والسريري، والدكتورة ليلى مطالقة القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة في الأقسام الأساسية وشؤون التعليم الالكتروني، وتجديد تكليف كل من الدكتورة نسرين بطاينة القيام باعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الاعتماد وضبط الجودة والعلوم الطبية الأساسية، والدكتور محمد الزعبي القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون التدريب السريري والعلوم الطبية السريرية، والدكتور مظهر الزعبي القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون البحث العلمي والمبعوثين والطلبة الخريجين.



وتعيين الدكتور حسن البلص قائما بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية السريرية.



كلية السياحة والفنادق:



تكليف كل من الدكتور محمد البدارنة القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضبط الجودة، والدكتورة فخرية درابسة القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون العلاقات والمشاريع والاتفاقيات الدولية.



وتعيين كل من الدكتور عمر العنانزة القيام بأعمال رئيس قسم الإدارة الفندقية، والدكتور بشار معايعة قائما بأعمال رئيس قسم السياحة والسفر.



كلية التربية:



تعيين كل من الدكتور هاني عبيدات نائبا لعميد الكلية، والدكتور محمد الحوامدة قائما باعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور محمد بني هاني قائما بأعمال رئيس قسم الإدارة وأصول التربية، والسيد مؤيد مقدادي قائما بأعمال رئيس قسم علم النفس الإرشادي والتربوي.



وتكليف كل من الدكتور علاء المخزومي القيام بأعمال مساعد العميد لشؤون الاعتماد وضبط الجودة والتعليم الالكتروني، الدكتور مأمون الشناق بالعمل رئيسا لوحدة التحليل الإحصائي، وتجديد تكليف السيد ابراهيم مقابلة القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة.



كلية الآداب:



تجديد تكليف الدكتور مالك زريقات القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الاعتماد وضبط الجودة.د وضبط الجودة.

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