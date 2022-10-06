تشكيلات أكاديمية وإدارية في اليرموك-أسماء

الوكيل الإخباري-

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قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك برئاسة الأستاذ الدكتورة رويدا المعايطة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية:– تجديد تعيين الدكتور أحمد أبو دلو، نائبا لعميد كلية الآداب.– تعيين الدكتورة بثينة خرابشة، نائبا لعميد كلية الأعمال.– تعيين الدكتور سيف عثامنة، نائبا لعميد كلية الأعمال.– تجديد تعيين الدكتور محمد الزبيدي، نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.– تجديد تعيين الدكتور أحمد القرعان، نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.– تجديد تعيين الدكتورة مها الخصاونة، نائبا لعميد كلية القانون.– تجديد تعيين الدكتور أحمد أبو بكر، نائبا لعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا.– تجديد تعيين الدكتور معاوية الشناق، نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.– تعيين الدكتورة ناهدة مخادمة، نائبا لعميد كلية الإعلام.– تعيين الدكتور محمد بدارنة، نائبا لعميد كلية السياحة والفنادق.– تجديد تعيين الدكتور علاء الجبالي، نائبا لعميد كلية الصيدلة.كما وقرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، إجراء التشكيلات الأكاديمية التالية في عدد من الكليات:– تعيين الأستاذ الدكتور مظهر الزعبي، نائبا لعميد كلية الطب.– تعيين الأستاذ الدكتورة وصال العمري، نائبا لعميد كلية التربية.– تعيين الأستاذ الدكتور منذر العتوم، نائبا لعميد كلية الفنون الجميلة.– تعيين الأستاذ الدكتور أحمد سعيفان، نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد زهير المحمد، نائبا لعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور عامر العتوم، نائبا لعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور زياد المومني، نائبا لعميد كلية التربية الرياضية.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مصطفى النداف، نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور خالد القاعود، نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور زين العابدين عبد الله، نائبا لعميد كلية الطب.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور حسن الوديان، نائبا لعميد شؤون الطلبة.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور وسام الخطيب، نائبا لعميد كلية العلوم.– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أمجد الناصر، نائبا لعميد كلية العلوم.وعلى صعيد متصل، قرر مسّاد، إجراء التشكيلات الإدارية التالية:– تكليف الأستاذ الدكتور علي شطناوي، القيام بأعمال مستشار رئيس الجامعة للشؤون القانونية ومديراً لدائرة الشؤون القانونية.– تعيين الدكتور محمد العتوم، مديراً لمركز الريادة والابتكار.– تعيين الدكتور احمد كليب، مديراً لمركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.– تعيين الدكتور إياد عيسى مصطفى، مديرا لمركز الاعتماد وضمان الجودة.– تكليف الدكتورة ناديا حياصات، مديراً لمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية