الخميس 06-10-2022
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الخميس، 06-10-2022 02:32 م

تشكيلات أكاديمية وإدارية في اليرموك-أسماء

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك برئاسة الأستاذ الدكتورة رويدا المعايطة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية:اضافة اعلان


– تجديد تعيين الدكتور أحمد أبو دلو، نائبا لعميد كلية الآداب.

– تعيين الدكتورة بثينة خرابشة، نائبا لعميد كلية الأعمال.

– تعيين الدكتور سيف عثامنة، نائبا لعميد كلية الأعمال.

– تجديد تعيين الدكتور محمد الزبيدي، نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

– تجديد تعيين الدكتور أحمد القرعان، نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

– تجديد تعيين الدكتورة مها الخصاونة، نائبا لعميد كلية القانون.

– تجديد تعيين الدكتور أحمد أبو بكر، نائبا لعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا.

– تجديد تعيين الدكتور معاوية الشناق، نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

– تعيين الدكتورة ناهدة مخادمة، نائبا لعميد كلية الإعلام.

– تعيين الدكتور محمد بدارنة، نائبا لعميد كلية السياحة والفنادق.

– تجديد تعيين الدكتور علاء الجبالي، نائبا لعميد كلية الصيدلة.

كما وقرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، إجراء التشكيلات الأكاديمية التالية في عدد من الكليات:

– تعيين الأستاذ الدكتور مظهر الزعبي، نائبا لعميد كلية الطب.

– تعيين الأستاذ الدكتورة وصال العمري، نائبا لعميد كلية التربية.

– تعيين الأستاذ الدكتور منذر العتوم، نائبا لعميد كلية الفنون الجميلة.

– تعيين الأستاذ الدكتور أحمد سعيفان، نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد زهير المحمد، نائبا لعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور عامر العتوم، نائبا لعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور زياد المومني، نائبا لعميد كلية التربية الرياضية.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مصطفى النداف، نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور خالد القاعود، نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور زين العابدين عبد الله، نائبا لعميد كلية الطب.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور حسن الوديان، نائبا لعميد شؤون الطلبة.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور وسام الخطيب، نائبا لعميد كلية العلوم.

– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أمجد الناصر، نائبا لعميد كلية العلوم.

وعلى صعيد متصل، قرر مسّاد، إجراء التشكيلات الإدارية التالية:

– تكليف الأستاذ الدكتور علي شطناوي، القيام بأعمال مستشار رئيس الجامعة للشؤون القانونية ومديراً لدائرة الشؤون القانونية.

– تعيين الدكتور محمد العتوم، مديراً لمركز الريادة والابتكار.

– تعيين الدكتور احمد كليب، مديراً لمركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.

– تعيين الدكتور إياد عيسى مصطفى، مديرا لمركز الاعتماد وضمان الجودة.

– تكليف الدكتورة ناديا حياصات، مديراً لمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية

 




 

 


 

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