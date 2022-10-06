تشكيلات أكاديمية وإدارية في اليرموك-أسماء

الوكيل الإخباري-
قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك برئاسة الأستاذ الدكتورة رويدا المعايطة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية:اضافة اعلان
– تجديد تعيين الدكتور أحمد أبو دلو، نائبا لعميد كلية الآداب.
– تعيين الدكتورة بثينة خرابشة، نائبا لعميد كلية الأعمال.
– تعيين الدكتور سيف عثامنة، نائبا لعميد كلية الأعمال.
– تجديد تعيين الدكتور محمد الزبيدي، نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.
– تجديد تعيين الدكتور أحمد القرعان، نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.
– تجديد تعيين الدكتورة مها الخصاونة، نائبا لعميد كلية القانون.
– تجديد تعيين الدكتور أحمد أبو بكر، نائبا لعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا.
– تجديد تعيين الدكتور معاوية الشناق، نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.
– تعيين الدكتورة ناهدة مخادمة، نائبا لعميد كلية الإعلام.
– تعيين الدكتور محمد بدارنة، نائبا لعميد كلية السياحة والفنادق.
– تجديد تعيين الدكتور علاء الجبالي، نائبا لعميد كلية الصيدلة.
كما وقرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، إجراء التشكيلات الأكاديمية التالية في عدد من الكليات:
– تعيين الأستاذ الدكتور مظهر الزعبي، نائبا لعميد كلية الطب.
– تعيين الأستاذ الدكتورة وصال العمري، نائبا لعميد كلية التربية.
– تعيين الأستاذ الدكتور منذر العتوم، نائبا لعميد كلية الفنون الجميلة.
– تعيين الأستاذ الدكتور أحمد سعيفان، نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد زهير المحمد، نائبا لعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور عامر العتوم، نائبا لعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور زياد المومني، نائبا لعميد كلية التربية الرياضية.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مصطفى النداف، نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور خالد القاعود، نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور زين العابدين عبد الله، نائبا لعميد كلية الطب.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور حسن الوديان، نائبا لعميد شؤون الطلبة.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور وسام الخطيب، نائبا لعميد كلية العلوم.
– تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أمجد الناصر، نائبا لعميد كلية العلوم.
وعلى صعيد متصل، قرر مسّاد، إجراء التشكيلات الإدارية التالية:
– تكليف الأستاذ الدكتور علي شطناوي، القيام بأعمال مستشار رئيس الجامعة للشؤون القانونية ومديراً لدائرة الشؤون القانونية.
– تعيين الدكتور محمد العتوم، مديراً لمركز الريادة والابتكار.
– تعيين الدكتور احمد كليب، مديراً لمركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.
– تعيين الدكتور إياد عيسى مصطفى، مديرا لمركز الاعتماد وضمان الجودة.
– تكليف الدكتورة ناديا حياصات، مديراً لمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية