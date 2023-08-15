الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

‏الأمن ينشر رسالة مؤثرة عن وفاة الشاب صهيب برصاصة طائشة اثناء نتائج التوجيهي- فيديو

وزير الداخلية: نظام تقسيم الدوائر الانتخابية "لم يزد من المال السياسي"

التربية تحذر طلبة التوجيهي وتؤكد : هذا موعد اعلان النتائج

وزير الداخلية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية

ايعاز أمني بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي

شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

تنويه حكومي بشأن المدارس الخاصة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

بيان صادر عن مديرية الامن العام

شاهد : امطار بالاردن اليوم الثلاثاء - فيديوهات

الثلاثاء، 15-08-2023 10:43 م

وزير الداخلية: نظام تقسيم الدوائر الانتخابية "لم يزد من المال السياسي"

64dbc81cce202


الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ المال السياسي في الانتخابات يمنعه أمران، هما "قانون الأحزاب رقم 4 لعام 2022، حيث حدد في مادة عقوبة (لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين)، وقيم الناس".اضافة اعلان


وأضاف الفراية، أن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية "لم يزد من المال السياسي".

وأكّد أن المال السياسي بالدرجة الأولى هو موضوع قيم مجتمع.

وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023، الذي يأتي استكمالاً لسلسلة التَّشريعات النَّاظمة لمنظومة التَّحديث السِّياسي، ونظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022، الذي أوجب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot 2023-08-15 230416

‏الأمن ينشر رسالة مؤثرة عن وفاة الشاب صهيب برصاصة طائشة اثناء نتائج التوجيهي- فيديو

64db918273a7a

بيان: تأكيد عربي على توفير حوافز وتسهيلات تقدم للاجئين السوريين العائدين

820231511510165082443

التربية تحذر طلبة التوجيهي وتؤكد : هذا موعد اعلان النتائج

8202312123916623982988

وزير الداخلية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية

مديرية الامن العام

ايعاز أمني بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي

g

شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

وزارة التربية والتعليم

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

50188_large

قرار حكومي هام بشأن العمالة الوافدة

CJhrLjcpzgadeKnsvTKD2E7nyfcbGuxyy25DOndN

قرار صادر عن مجلس الوزراء

120068Image1-1180x677_d

القضاء الأردني يسخّر التكنولوجيا الرقمية للمرضى والمغتربين للإدلاء بالشهادة عن بعد

253

تسوية الأوضاع الضريبية لـ685 شركة ومكلَّف