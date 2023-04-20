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الخميس، 20-04-2023 01:29 ص

تشكيل خلية أزمة مشتركة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - في إطار متابعة أوضاع المواطنيين الأردنيين المتواجدين في جمهورية السودان الشقيقة، شكلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي -، ودائرة المخابرات العامة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، خلية أزمة مشتركة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين هناك، وبحث الخطط والآليات والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، في ظل توتر الأوضاع الأمنية، و عدم توفر ممرات آمنة لتنقلهم، واستمرار إغلاق المجال الجوي والمنافذ الحدودية. 

وتؤكد الوزارة تواصلها الدائم مع المواطنين الأردنيين المتواجدين في السودان، ومن خلال السفارة الأردنية في الخرطوم، وتقديم كافة المساعدات الممكنة لهم.

وتدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المتواجدين هناك إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والحد من التنقل قدر الإمكان، والمبادرة لتعبئة النموذج الإلكتروني الذي تم تعميمه من خلال سفارتنا في الخرطوم، لتحديث بياناتهم.

وتجدد الوزارة دعوتها للإخوة الأردنيين المتواجدين في السودان، الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الخرطوم (٠٠٢٤٩٩٠١٦٩٩٤١٦)، أو (٠٠٢٤٩٩١٥٤٩١٨٧٤). 
- وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم (٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

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