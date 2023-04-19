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الأربعاء، 19-04-2023 01:01 م

التعليم العالي: الطلبة الأردنيين في السودان بخير

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب أن الطلبة الأردنيين في السودان بصحة جيدة.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة التعليم العالي تتابع عن كثب أوضاع الطلبة الأردنيين في السودان بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .


وأشار أنه لا يوجد اعداد كبيرة من الطلاب في السودان بسبب طبيعة الدوام.


وبين أن وزارة الخارجية تواصلت مع مكتب الملحق الثقافي الذي بدوره تواصل مع الطلاب الأردنيين حسب قواعد البيانات واطمأن على صحتهم.


بدورها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لـ "الوكيل الإخباري" إن الحكومة الأردنية لن تدخر جهداً للحفاظ على أمن واستقرار الأردنيين في السودان.


ودعت الوزارة مواطنيها المقيمين في السودان إلى "اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم.


وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة المستمرة منذ خمسة ايام متتالية بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، إلى 144 قتيلا ومئات الجرحى.

 




 

 


 

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