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الثلاثاء، 11-04-2023 02:42 م

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية تشيلي في الأردن خورخي أليخاندرو تاجيلي كانيل، التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي التشيلية.

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واستعرض الجانبان، بحضور مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين، ومدير وحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق الدكتور زيد عبيدات، إمكانية مد جسور التعاون الأكاديمي مع الجامعات التشيليّة، بما يشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة، في مجالات الدراسات العربية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والعلوم السياسية.


وأكد عبيدات أهمية بناء تعاون مشترك بين الطرفين، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للجامعة المتعلّقة ببناء شراكات استراتيجية مؤثرة وفاعلة مع ذوي العلاقة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتبادل الخبرات والمعارف عالميًّا بما يعود بالمنفعة على الجامعة وطلبتها وكوادها التعليمية.


من جهته، أشار السفير إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة تشيلي بوصفها الأقدم والأعرق في بلاده، مؤكّدًا الرّغبة في بناء علاقات تعاون أكاديمي متينة مع الأردن.

 




 

 


 

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