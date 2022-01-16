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الأحد، 16-01-2022 03:36 م

تشييع جثمان الشهيد النقيب محمد خضيرات في مسقط رأسه - صور

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الوكيل الاخباري - شيع مئات الأردنيين عصر الأحد جثمان الشهيد النقيب محمد خضيرات في مسقط رأسه ببلدة دير السعنة في محافظة إربد.اضافة اعلان


وكانت نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد خضيرات سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي تمام الساعة الرابعة من فجر الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد تم اخلائهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجاري متابعة حالتهم الصحية.

وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 





 




 

 


 

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