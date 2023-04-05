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الأربعاء، 05-04-2023 08:36 م

تشييع جثمان الملازم المعتز بالله الصعوب

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الوكيل الإخباري - مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة شارك مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة، ومدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد حيدر الشبول، بتشييع جثمان الملازم ثاني المعتز بالله ياسين الصعوب إلى مثواة الأخير في مقبرة الهاشمية. اضافة اعلان


ونقل العميد القطارنة، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذوية الصبر والسلوان. 

وشارك في تشييع جثمان الفقيد عدداً من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات. 

 




 

 


 

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