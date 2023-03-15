وزير الداخلية يلتقي محافظ العاصمة البحرينية

الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء مع محافظ العاصمة البحرينية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها، والاستمرار بنهج العمل التشاركي للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإدارية والتنموية في كلا البلدين.

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ويأتي اللقاء انطلاقاً من العلاقات الأخوية لأردنية البحرينية المتميزة، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ضمن نهج تبادل الزيارات بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين.



من جانبه، أكد الشيخ آل خليفة عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، مشيرا إلى المستوى المتقدم الذي تتميز بها الإدارة الأردنية في التعامل مع الملفات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم المجتمعي من جهة، ورفع سوية الخدمات وتطويرها من جهة أخرى؛ مواكبة للتقدم الذي يشهده العالم على الأصعدة كافة.



وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات في المجالات جميعها، والتي تعزز أواصر العلاقة الأخوية وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.



كما زار آل خليفة محافظة العاصمة، والتقى مجلس أمن المحافظة برئاسة المحافظ ياسر العدوان، واستمع إلى إيجاز عن آلية العمل والمهام والواجبات المناطة بالمحافظة، والوحدات الإدارية التابعة لها في الشؤون الإدارية والأمنية والتنموية، بما في ذلك الجهود التي يبذلها الحكام الإداريون بهدف تعزيز الواقع التنموي، وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في المحافظة.



يشار إلى أن زيارة محافظ العاصمة البحرينية للمملكة تستمر عدة أيام، وتتضمن جولات على عدد من المواقع، ولقاء مسؤولين في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.