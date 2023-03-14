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الثلاثاء، 14-03-2023 11:24 ص

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الشونة الجنوبية وأم الرصاص

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات جديدة على خطوط وشبكات المياه، في الشونة الجنوبية وأم الرصاص جنوب عمان.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أجهزة وطواقم وزارة المياه والري نفذت وبإسناد من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام حملة جديدة في مناطق الشونة الجنوبية تمكنت من خلالها ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية/ الرامة تحفر بئر مخالف وضبط 13 اعتداء على خطوط رئيسية للمياه لتزويد في أم الرصاص جنوب عمان بأقطار مختلفة تسحب المياه بطريقة غير قانونية ومخالفة من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة. 


وأضافت أنه تم حجز الحفارة وإيداعها لمديرية المشاغل المركزية وردم البئر المخالف وفصل الخطوط في أم الرصاص وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة ستواصل جهودها في معظم المناطق، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

 




 

 


 

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