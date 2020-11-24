تصريح لوزير الداخلية بشأن الأفراح والمناسبات

الوكيل الإخباري - أكد وزير العدل ووزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني أنه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع للمخالفين وخصوصا فيما يتعلق بالتجمعات وإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.



وشدد التلهوني خلال لقائه، الثلاثاء، محافظ إربد رضوان وأعضاء المجلس الأمني بالمحافظة على ضرورة مكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

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وأشار إلى ضرورة التشديد على منع إقامة التجمعات وتطبيق أمر الدفاع فيما يتعلق بعدم ارتداء الكمامات، مشيدا في الوقت نفسه بمدى التزام المواطنين بالمحافظة بالاشتراطات الصحية لمواجهة وباء كورونا.



