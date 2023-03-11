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السبت، 11-03-2023 02:36 م

تصنيف الدينار الأردني كرابع أقوى عملة بالعالم

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حلّ الدينار الأردني في الترتيب الرابع عالمياً بين أغلى 10 عملات في العالم. 

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ووفقاً لتصنيف العملات لعام 2023 الذي اطلع عليه الوكيل الإخباري، ونشرته منصة (avatradear) الخاصة بتحليل الأسواق المالية في العالم، فان الدينار يساوي 1.41 دولار أمريكي تقريباً، كما يساوي 1.16 يورو أوروبي.


وجاء الدينار الكويتي في الترتيب الأول عالمياً كأغلى واقوى عملة، حيث أن 1 دينار كويتي يساوي 3.30 دولار أمريكي، و2.73  يورو.


وجاء ثانياً الدينار البحريني، ثم الريال العماني ثالثاً. 


وصنف بعد الدينار الأردني، الجنيه الإسترليني في الترتيب الخامس، تلاه دولار جزر كايمان في الترتيب السادس. 


وتم تصنيف اليورو الأوروبي سابعاً، ثم الفرنك السويسري، ثم الدولار الأمريكي، ثم الدولار الكندي.

 




 

 


 

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