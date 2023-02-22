706 ملايين دينار حولها أردنيون عبر غرفة التقاص الآلي الشهر الماضي

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي -

اضافة اعلان

وصلت قيم الحوالات التي تم تنفيذها من خلال نظام غرفة التقاص الآلي، خلال شهر كانون الثاني الماضي إلى 706 ملايين دينار أردني، عبر 875 ألف حوالة.ووفقا لأرقام البنك المركزي التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" فقد بلغ عدد الحوالات التي تمت بالدينار الأردني 869.25 ألف حوالة، والحوالات التي تمت بالعملات الأجنبية 5.52 ألف حوالة.وأشارت إلى ارتفاع عدد الحوالات بالدينار الاردني لشهر كانون الثاني بنسبة 14% بالمقارنة مع الشهر المماثل من عام 2022كما ارتفعت قيمة الحوالات بالدينار الاردني لشهر كانون الثاني الماضي بنسبة 19% بالمقارنة مع الشهر المماثل من 2022.