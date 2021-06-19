تطورات الحالة الصحية للطفلة إيلينا عمار البوريني الناجية من الحادث المروع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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كشف مصدر طبي ان حالة الطفلة إيلينا التي اصيبت اثر حادث سير راح ضحيته والدها عمار البوريني وزوجته ،مستقر، مشيرا انها تحت الرقابة الطبية.ووصلت الطفلة إيلينا عمار البوريني، الناجية من حادث النقب الذي أودى بحياة والدها ووالدتها، إلى الخدمات الطبية الملكية مساء امس .جاء ذلك بعد إيعاز جلالة الملك عبدالله الثاني بنقل الطفلة البوريني، لاستكمال العلاج، حيث كانت تتلقى العلاج في مستشفى البشير.وقد سبب الحادث استياءً أردنيا وتعاطفا شعبيا، نتيجة لتفاصيله المؤثرة، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بـ"خبر الحادث" ، داعين للزوجين بالرحمة والمغفرة ، وأن يلهم عائلتهما الصبر والسلوان.