السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : 50% من الوظائف الحالية ستختفي

التربية : نقل مراكز امتحان التوجيهي من المناطق المعزولة

اتحاد الكتاب يحتفل بعيد الجلوس الملكي

مطالبة باصدار أمر دفاع جديد بالاردن

تطورات الحالة الصحية للطفلة إيلينا عمار البوريني الناجية من الحادث المروع

الإمارات تعلق دخول القادمين من 3 دول - اسماء

توضيح حول الغاء حظر التجول في الاردن بشكل كامل

توضيح حول موعد الانتخابات البلدية في الاردن

محافظات اردنية تسجل صفر اصابة بكورونا اليوم - اسماء

93 إصابة جديدة بكورونا في قطر

السبت، 19-06-2021 07:52 م

تطورات الحالة الصحية للطفلة إيلينا عمار البوريني الناجية من الحادث المروع

ffff


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف مصدر طبي ان حالة الطفلة إيلينا التي اصيبت اثر حادث سير راح ضحيته والدها عمار البوريني وزوجته ،مستقر، مشيرا انها تحت الرقابة الطبية.اضافة اعلان


ووصلت الطفلة إيلينا عمار البوريني، الناجية من حادث النقب الذي أودى بحياة والدها ووالدتها، إلى الخدمات الطبية الملكية مساء امس .

جاء ذلك بعد إيعاز جلالة الملك عبدالله الثاني بنقل الطفلة البوريني، لاستكمال العلاج، حيث كانت تتلقى العلاج في مستشفى البشير.

وقد سبب الحادث استياءً أردنيا وتعاطفا شعبيا، نتيجة لتفاصيله المؤثرة، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بـ"خبر الحادث" ، داعين للزوجين بالرحمة والمغفرة ، وأن يلهم عائلتهما الصبر والسلوان. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118112629754963533

الحكومة : 50% من الوظائف الحالية ستختفي

وزارة التربية والتعليم

التربية : نقل مراكز امتحان التوجيهي من المناطق المعزولة

1

اتحاد الكتاب يحتفل بعيد الجلوس الملكي

520215141955757526770

مطالبة باصدار أمر دفاع جديد بالاردن

4202128234027259446504

توضيح حول الغاء حظر التجول في الاردن بشكل كامل

220215171632771103758

محافظات اردنية تسجل صفر اصابة بكورونا اليوم - اسماء

أخبار متعلقة
وزاة

تعميم من الصناعة والتجارة للالتزام بأوامر الدفاع

وزارة الصحة 2)

وزير الصحة يقرر تخصيص يوم في الاسبوع لتطعيم مرضى الحساسية ضد كورونا

1

تفاصيل إجراء عملية نادرة لطفل اردني عمره 9 أشهر