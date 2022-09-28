تطورات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن وتعديل دوام المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ان الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع المعنيين لاتخاذ القرار المناسب لاستمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام ، مؤكداً عدم وجود قرار مؤكد حتى اللحظة .



واضاف المصدر بأن قرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام يترتب عليه عدة جوانب فنية واقتصادية واجتماعية لا بد من دراستها قبل الخروج بالقرار .



وفي وقت سابق أكد مصدر أن الحكومة وضعت أكثر من سيناريو حول التوقيت الصيفي ، واعتماده طيلة العام ، أو تعديل توقيت دوام طلبة المدارس.



ووفق ما علم موقع الوكيل الاخباري ان السيناريو الاول الذي تدرسه الحكومة ابقاء الدوام كما هو ، فيما يذهب السيناريو الثاني الى تأخير توقيت دوام الطلبة الى ما بعد الساعة الثامنة ، وفقاً لقرارها حول التوقيت الصيفي والشتوي،مع الأخذ بعين الاعتبار ايجابيات وسلبيات القرار وفقاً للدراسات بهذا الخصوص .

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